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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل صلصة البيتزا للشيف علاء الشربيني

صدى البلد

تعد صلصلة البيتزا احدي المكونات الأساسية التي تعطي نكهة  مميزة للعجينة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل صلصة البيتزا للشيف علاء الشربيني.


المقادير:

1/3 2 كوب بيوريه الطماطم ـ 2 فص ثوم كبيرمفروم ـ ملعقة صغيرة مردقوش ـ 3 ورقات حبهان او ريحان ـ ورقة لورا ـ فلفل أسود مطحون حسب الرغبة ـ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير:

ـ في مقلاة على النار ضعي الزيت حتى يسخن ثم أضيفي له الثوم المفروم.

ـ قلبي الثوم حتى يصفر ثم أضيفي بيوريه الطماطم مع التقليب.

ـ أضيفي البردقوش والحبهان وورق اللورا والفلفل الأسود للمزيج السابق وقلبي جيدًا.

ـ اتركي الصلصة على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التقليب باستمرار حتى نصل إلى القوام الكثيف وبالهنا والشفا.

وإليك طريقة عمل عجينة البيتزا الشهية لتستمتعي بمذاق رائع:
المقادير:

2 كوب ماء دافئ – 5 أكواب دقيق – ملعقة خميرة فورية – 2 ملعقة سكر – ¼ كوب زيت – رشة ملح – 2 ملعقة حليب بودر – 2 ملعقة زبادي.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء متوسط ضعي 2 كوب دقيق ثم أضيفي له الماء الدافئ.

ـ  أضيفي ملعقة الخميرة الفورية ورشة من السكر ثم اخلطي جميع المكونات.

ـ اتركي الخليط يرتاح لمدة ربع ساعة بعد تغطيته.

ـ أضيفي 3 أكواب من الدقيق وربع كوب زيت والحليب والزبادي ورشة ملح، للعجينة السابقة واخلطيهم جيدًا.

ـ قطعي العجينة إلى نصفين واتركيها في مكان دافئ لتختمر وبالهنا والشفا.

 

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