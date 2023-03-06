تعد صلصلة البيتزا احدي المكونات الأساسية التي تعطي نكهة مميزة للعجينة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل صلصة البيتزا للشيف علاء الشربيني.



المقادير:

1/3 2 كوب بيوريه الطماطم ـ 2 فص ثوم كبيرمفروم ـ ملعقة صغيرة مردقوش ـ 3 ورقات حبهان او ريحان ـ ورقة لورا ـ فلفل أسود مطحون حسب الرغبة ـ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير:

ـ في مقلاة على النار ضعي الزيت حتى يسخن ثم أضيفي له الثوم المفروم.

ـ قلبي الثوم حتى يصفر ثم أضيفي بيوريه الطماطم مع التقليب.

ـ أضيفي البردقوش والحبهان وورق اللورا والفلفل الأسود للمزيج السابق وقلبي جيدًا.

ـ اتركي الصلصة على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التقليب باستمرار حتى نصل إلى القوام الكثيف وبالهنا والشفا.

وإليك طريقة عمل عجينة البيتزا الشهية لتستمتعي بمذاق رائع:

المقادير:

2 كوب ماء دافئ – 5 أكواب دقيق – ملعقة خميرة فورية – 2 ملعقة سكر – ¼ كوب زيت – رشة ملح – 2 ملعقة حليب بودر – 2 ملعقة زبادي.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء متوسط ضعي 2 كوب دقيق ثم أضيفي له الماء الدافئ.

ـ أضيفي ملعقة الخميرة الفورية ورشة من السكر ثم اخلطي جميع المكونات.

ـ اتركي الخليط يرتاح لمدة ربع ساعة بعد تغطيته.

ـ أضيفي 3 أكواب من الدقيق وربع كوب زيت والحليب والزبادي ورشة ملح، للعجينة السابقة واخلطيهم جيدًا.

ـ قطعي العجينة إلى نصفين واتركيها في مكان دافئ لتختمر وبالهنا والشفا.