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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"رياضية طنطا" تحصل على اعتماد الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن حصول كلية التربية الرياضية، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية كسابع  كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

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أوضح رئيس الجامعة أن ذلك يأتى نتاج التزام الكلية بتطبيق المعايير الدولية فى الإدارة وجودة التعليم، وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدم للطلاب، ورفع الكفاءة الإدارية، مقدماً خالص التهنئة لفريق العمل بالكلية باعتبارهم شريك أساسي فى تحقيق هذا الإنجاز.

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شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد الدكتور عبده سعد الدين مصطفى مدير عام الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم ، والمهندسة  نجوى احمد والمهندس ممدوح فتحي السيد والدكتور محمد أمين، بحضور الدكتور علاء حلويش عميد الكلية و الدكتور أمانى البحيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور ياسر غرابة مدير وحدة ضمان الجودة ، والدكتور نهاد الكنيسى نائب مدير وحدة ضمان الجودة ، والدكتور مسعود غرابة ، ورؤساء الأقسام العلمية، والدكتور أحمد شواطه أمين عام الكلية، وفريقي الجودة و الايزو ومديري الإدارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب  والعاملين بالكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة، شملت قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الكلية، ومركز ضمان الجودة بالكلية، ورعاية الشباب والإدارة الهندسية، والذي أوصي بمنح كلية التربية الرياضية  الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

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من جانبه قدم الدكتور علاء حلويش عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.

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