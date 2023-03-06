عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ الأقصر يبحث
محافظ الأقصر يبحث التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتورة هدى المغربي، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات توصيل الصرف الصحي بالمبادرة ، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف أعمال الاتصالات والغاز والكهرباء والري والأبنية التعليمية والشباب والرياضة وموقف تنفيذ أعمال سكن كريم ونسب تنفيذ كافة قطاعات المبادرة.

طلاب الأقصر "فرسان الإرادة" يحصدون 15 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية

تموين الأقصر: صرف 71 مليون رغيف خبز بلدي مدعم خلال فبراير


ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بتنسيق الجهود والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كافة قطاعات مشروعات المبادرة لإنجاز العمل والتغلب على أي معوقات، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة على الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تبذل قصارى جهودها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف قطاعات المبادرة.


حضر الاجتماع العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد  رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر، والمهندس هاني طايع مدير الجهاز بالأقصر، ورؤساء مدينتي إسنا وأرمنت، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة.

IMG-20230306-WA0031
IMG-20230306-WA0031
IMG-20230306-WA0032
IMG-20230306-WA0032
IMG-20230306-WA0034
IMG-20230306-WA0034
IMG-20230306-WA0033
IMG-20230306-WA0033
الأقصر مجلس الوزراء الشباب والرياضة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي الريف المصري تطوير الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

يقترب من الـ 2000 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب وخصوصا عيار 21

ليلة دخول السادات تل أبيب ومحاولة اغتيال مبارك| مضيف طائرة الرئاسة يفتح خزائن الأسرار

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والمقاولون

تعليمات متطرفة من بن غفير بشأن القدس خلال رمضان.. وفلسطين ترد

غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن عدد من مناطق 6 أكتوبر

كسر في الضلع.. أميتاب باتشان يتعرض لإصابات بالغة أثناء تصوير فيلمه الجديد

بعد واقعة زوج مذيعة الطبخ.. النواب يتدخل لحظر حيازة كلاب البيتبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

56 سنة وبدون عملية تجميل.. سلمى حايك تكشف سر ورثته عن جدتها لنضارة البشرة

شخصية مشهورة.. من أطلق على محمد علي كلاي ذلك الاسم؟

بعد وفاة طبيب القصر العيني.. أعراض خفية للأزمة القلبية

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

فيديو

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ