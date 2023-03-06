محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتورة هدى المغربي، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات توصيل الصرف الصحي بالمبادرة ، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف أعمال الاتصالات والغاز والكهرباء والري والأبنية التعليمية والشباب والرياضة وموقف تنفيذ أعمال سكن كريم ونسب تنفيذ كافة قطاعات المبادرة.
ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بتنسيق الجهود والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كافة قطاعات مشروعات المبادرة لإنجاز العمل والتغلب على أي معوقات، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة على الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تبذل قصارى جهودها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف قطاعات المبادرة.
حضر الاجتماع العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر، والمهندس هاني طايع مدير الجهاز بالأقصر، ورؤساء مدينتي إسنا وأرمنت، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة.