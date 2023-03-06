محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتورة هدى المغربي، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات توصيل الصرف الصحي بالمبادرة ، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف أعمال الاتصالات والغاز والكهرباء والري والأبنية التعليمية والشباب والرياضة وموقف تنفيذ أعمال سكن كريم ونسب تنفيذ كافة قطاعات المبادرة.



ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بتنسيق الجهود والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كافة قطاعات مشروعات المبادرة لإنجاز العمل والتغلب على أي معوقات، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة على الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تبذل قصارى جهودها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف قطاعات المبادرة.



حضر الاجتماع العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر، والمهندس هاني طايع مدير الجهاز بالأقصر، ورؤساء مدينتي إسنا وأرمنت، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة.

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