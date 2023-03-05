عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الأقصر "فرسان الإرادة" يحصدون 15 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية

طلاب جامعة الأقصر
طلاب جامعة الأقصر "فرسان الإرادة" يحصدون 15 ميدالية في بارا

حقق طلاب جامعة الأقصر "فرسان الإرادة" من ذوي الهمم، تحت رعاية  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة،  نجاحًا ساحقًا، في بارالمبياد الجامعات المصرية، بمدينة الإسكندرية؛ وذلك بإحرازهم 15 ميدالية، بين الذهبية، والفضية، والبرونزية.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أبناء جامعة الأقصر، على ما حققوه من نجاح في فعاليات البارالمبياد، مؤكدًا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها؛  لخدمة ودعم أبنائها الطلاب في كافة الأنشطة، موجهًا الشكر لكل القائمين على مشاركة الطلاب، ودعمهم في تحقيق هذا النجاح، من رعاية الشباب المركزية، وكلية الألسن.

وجاء ذلك بدعم ورعاية كل من الدكتورة ليلة يوسف،  عميد كلية الألسن،  ومدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة، و الدكتور محمود النوبى،  وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب،  والدكتورة إلهام على عيسى،  مستشار رئيس الجامعة لذوي الهمم، ونائب مدير مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة،  والدكتور محمود الجبلاوى،  المستشار الرياضي لرئيس الجامعة،  والدكتور وائل الصغير،  مدير رعاية الشباب،  وإشراف كل من: الدكتور محمود حمزة كلية الألسن،  والدكتورة أروى أحمد،  والدكتور مصطفى علاء الدين.

تموين الأقصر: صرف 71 مليون رغيف خبز بلدي مدعم خلال فبراير

ندوة تثقيفية في جامعة الأقصر عن "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها"

وكان طلاب الجامعة شاركوا  في فعاليات بارالمبياد الجامعات المصرية ٢٠٢٣،  فى الفترة من ١مارس إلى ٦مارس، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بأبى قير، للعام الثاني على التوالي،  وحصد طلاب جامعة الأقصر 15 ميدالية،  بين:  ذهبية،  وفضية،  وبرونزية، وهم:  أميرة بركات..  الميدالية الذهبية برفع الأثقال وأحمد ممدوح عبده..   الميدالية الفضية رفع أثقال و سلوى محمود  الديب.. الميدالية الفضية رفع اثقال و محمد محمود حسن..   الميدالية الفضية رفع اثقال وآية محمد موسى..  الميدالية الفضية رفع اثقال وآية محمد سعدي..   الميدالية الفضية ومحمد مصطفى أحمد..   الميدالية الذهبية بألعاب القوى وايمان محمود خليل..  الميدالية الفضية بألعاب القوى و أحمد محمود زكى..  الميدالية الفضية بألعاب القوى و روان وائل كمال.. الميدالية البرونزية العاب قوى وفاطمة احمد ابراهيم.. الميدالية البرونزية بألعاب القوى و بولا رزق بولس.. الميدالية البرونزية فى تنس الطاوله ومارشلينو وائل.. الميدالية البرونزية فى تنس الطاوله وبثينة احمد.. ميدالية برونزية فى تنس الطاولة و إسماعيل محمود اسماعيل.. الميدالية البرونزية فى تنس الطاولة.

كما تمَّ منح شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين،  وهيئة الإشراف،   وتسلم  كل من الدكتور محمود حمزة،  والدكتورة الهام على عيسى،  الدرع المقدم من وزارة الشباب والرياضة لجامعة الأقصر؛  لتتوج جامعة الأقصر، للعام الثاني على التوالى فى بارالمبياد الجامعات المصرية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

IMG-20230305-WA0050
IMG-20230305-WA0050
IMG-20230305-WA0052
IMG-20230305-WA0052
IMG-20230305-WA0044
IMG-20230305-WA0044
IMG-20230305-WA0051
IMG-20230305-WA0051
IMG-20230305-WA0048
IMG-20230305-WA0048
IMG-20230305-WA0049
IMG-20230305-WA0049
IMG-20230305-WA0043
IMG-20230305-WA0043
الأقصر الجامعات المصرية جامعة الاقصر طلاب الجامعة رئيس الجامعة طلاب جامعة وكيل كلية التعليم والطلاب شئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

السعودية..إعلان عاجل من البنك المركزي بشأن مواعيد العمل بشهر رمضان وإجازة الأعياد

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصةٍ مستحب شرعًا

هيئة قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة استغرق 4 ساعات فقط

معتدلة معظم الأيام.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

وزير الشباب يهنىء محمد صلاح على تصدره ترتيب هدافى ليفربول التاريخيين بالدورى الإنجليزي

الحق قدم 20 فرصة عمل خالية تعلنهم القوي العاملة

التخلي عن زيلينسكي.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة عن نهاية الصراع في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة.. طريقة تحضير المسقعة بوصفة اقتصادية

صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا

ماذا يحدث لبشرتك عند دهنها بزيت الزيتون؟

كلاكيت تالت مرة.. حلا شيحة تثير الجدل بدون حجاب

فيديو

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ