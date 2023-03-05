طلاب الأقصر "فرسان الإرادة" يحصدون 15 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية

حقق طلاب جامعة الأقصر "فرسان الإرادة" من ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، نجاحًا ساحقًا، في بارالمبياد الجامعات المصرية، بمدينة الإسكندرية؛ وذلك بإحرازهم 15 ميدالية، بين الذهبية، والفضية، والبرونزية.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أبناء جامعة الأقصر، على ما حققوه من نجاح في فعاليات البارالمبياد، مؤكدًا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها؛ لخدمة ودعم أبنائها الطلاب في كافة الأنشطة، موجهًا الشكر لكل القائمين على مشاركة الطلاب، ودعمهم في تحقيق هذا النجاح، من رعاية الشباب المركزية، وكلية الألسن.

وجاء ذلك بدعم ورعاية كل من الدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، ومدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة، و الدكتور محمود النوبى، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إلهام على عيسى، مستشار رئيس الجامعة لذوي الهمم، ونائب مدير مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة، والدكتور محمود الجبلاوى، المستشار الرياضي لرئيس الجامعة، والدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب، وإشراف كل من: الدكتور محمود حمزة كلية الألسن، والدكتورة أروى أحمد، والدكتور مصطفى علاء الدين.

وكان طلاب الجامعة شاركوا في فعاليات بارالمبياد الجامعات المصرية ٢٠٢٣، فى الفترة من ١مارس إلى ٦مارس، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بأبى قير، للعام الثاني على التوالي، وحصد طلاب جامعة الأقصر 15 ميدالية، بين: ذهبية، وفضية، وبرونزية، وهم: أميرة بركات.. الميدالية الذهبية برفع الأثقال وأحمد ممدوح عبده.. الميدالية الفضية رفع أثقال و سلوى محمود الديب.. الميدالية الفضية رفع اثقال و محمد محمود حسن.. الميدالية الفضية رفع اثقال وآية محمد موسى.. الميدالية الفضية رفع اثقال وآية محمد سعدي.. الميدالية الفضية ومحمد مصطفى أحمد.. الميدالية الذهبية بألعاب القوى وايمان محمود خليل.. الميدالية الفضية بألعاب القوى و أحمد محمود زكى.. الميدالية الفضية بألعاب القوى و روان وائل كمال.. الميدالية البرونزية العاب قوى وفاطمة احمد ابراهيم.. الميدالية البرونزية بألعاب القوى و بولا رزق بولس.. الميدالية البرونزية فى تنس الطاوله ومارشلينو وائل.. الميدالية البرونزية فى تنس الطاوله وبثينة احمد.. ميدالية برونزية فى تنس الطاولة و إسماعيل محمود اسماعيل.. الميدالية البرونزية فى تنس الطاولة.



كما تمَّ منح شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين، وهيئة الإشراف، وتسلم كل من الدكتور محمود حمزة، والدكتورة الهام على عيسى، الدرع المقدم من وزارة الشباب والرياضة لجامعة الأقصر؛ لتتوج جامعة الأقصر، للعام الثاني على التوالى فى بارالمبياد الجامعات المصرية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

IMG-20230305-WA0050

IMG-20230305-WA0052

IMG-20230305-WA0044

IMG-20230305-WA0051

IMG-20230305-WA0048

IMG-20230305-WA0049