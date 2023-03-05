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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ندوة تثقيفية في جامعة الأقصر عن "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها"

صدى البلد

نظمت جامعة الأقصر، ندوة تثقيفية توعوية عن "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها"، حاضر فيها اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأدارها الدكتور علي الدين عبد البديع، الأستاذ بجامعة جنوب الوادي.

عقدت الندوة في المبنى الجديد لكلية الطب بمدينة طيبة، بحضور الدكتور محمود رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وممثلين عن المعهد العالي للهندسة، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد كبير من طلاب الجامعة.

ورحب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بضيوف الجامعة على رأسهم اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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وأكد رئيس جامعة الأقصر على أهمية انعقاد مثل هذه الندوات لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات، وسبل مواجهتها، من خلال دحض الشائعات بأسلوب علمى يتماشى مع مستحدثات العصر، وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، والتفريق بين الأخبار الكاذبة والمزيفة والبعد عنها والحد من انتشارها وبين الأخبار الصادقة المتسقة من مصادرها الرسمية، وزيادة وعى الشباب والعمل علي الولاء والانتماء للطلاب لرفع مكانه بلادهم والحفاظ علي مقدراتها.

وقال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الندوة هدفها في المقام الأول حث الشباب على مواجهة الشائعات والتعرف علي مفهوم ومجالات الأمن القومى والربط بينها وبين عدم استغلال الشباب فى تدمير روحهم المعنوية من خلال العمليات النفسية التى بعتبر السبب الأساسى فيها إطلاق الشائعات الهدامة.

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