كان رايح المدرسة | مصرع طالب ثانوي تحت عجلات قطار في المنوفية

لقي طالب بالصف الاول الثانوي مصرعه صدمه قطار قادم من المنصورة للقاهرة أمام مزلقان مدينة بركة السبع أثناء توجهه الي المدرسة بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع طالب أسفل عجلات القطار القادم من المنصورة للقاهره بمدينة بركة السبع أثناء مروره مزلقان شرق.

بالانتقال تبين مصرع الطالب " م.ت.م " من قرية كفر الحمادية طالب بالصف الأول الثانوي أثناء مروره وعبوره الطريق أثناء ذهابه الي المدرسة، حيث تم نقله إلي مستشفي بركة السبع المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.