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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعوة على فيسبوك.. نورا وشهاب يتيمان حضرت بلد بأكملها فرحهما بـ المنوفية

عروسا المنوفية
عروسا المنوفية

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أبناء مدينة الباجور في محافظة المنوفية عقب الاستجابة لدعوة أحد شباب المدينة لحضور فرح شابين يتيمين نشآ في دار رعاية الأيتام.  

البداية كانت بدعوة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “جبر الخواطر لله”، محتاجين كلنا نكون موجودين  لجبر الخواطر، دعوة فرح.

أهل المنوفية الطيبين

“يتشرف مجلس إدارة دار ملك الملوك لرعاية الأيتام بمدينة الباجور في المنوفية والمشرف على الدار بدعوة أهل الباجور رجال وشباب وبنات وأسر لحضور حفل زفاف الابنة نور حسن علي الابن شهاب وذلك يوم الأحد 2023/3/5. بواحه الباشا بجوار موقف مصر الجديد بالباجور من باب إدخال الفرح والسرور”. 

انتشرت الدعوة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بسرعة وتناقلها الكثير من أبناء مركز الباجور في محافظة المنوفية لحضور حفل زفاف نورا وشهاب".

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وقال محمد مسعد رجب، أحد المشاركين في ترتيبات الفرح، أنهم قاموا بعمل دعوة بالتعاون مع دار الأيتام لعمل فرح للعروسين نورا ابنة دار ملك الملوك بمدينة. الباجوربـ المنوفية وشهاب من دار أيتام بالقليوبية ولم يكن يتوقع أن يحضر هذا الكم من المواطنين.

وأضاف أن بصحبة مجموعة من الشباب ومنهم اشرف الشبكة وأحمد رزق قاموا بتجهيز كل شي بالمجان بدءا من قاعة الفرح وتطوع مصورين للمشاركة في حفل الزفاف وكذلك تم مشاركة العشرات في عمل زفة العروسين من أمام دار ملك الملوك في المدينة .

وأشار إلي أن الحضور كان غير متوقع حيث حضر الآلاف من أبناء مركز ومدينة الباجور منذ بدأ الفرح في إحدى قاعات مدينة الباجور وكانت ليلة مبهجة فرح فيها الجميع من قلبه.

وتابع أن الحضور كان مكثفا من رجال وسيدات وشباب ورجال دين وكبار العائلات بالمدينة الجميع جاء من أجل المشاركة في فرح العروسين.

فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
فرح عروسين في المنوفية
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