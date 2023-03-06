عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البلد كلها حضرت فرحهم .. قصة يتيمان دعا لحضور حفل زفافهما في المنوفية.. صور

عروسا الباجور
عروسا الباجور

فرحة غير متوقعة وحضور مكثف .. هكذا كان الرد علي دعوة عروسين يتيمين لحضور حفل زفافهما بمدينة الباجور في محافظة المنوفية.

كانت البداية بدعوة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من أحد الشباب يدعو لحضور حفل زفاف شابين من أبناء دار ملك الملوك للأيتام باحدي قاعات مركز الباجور.

لاقت الدعوة استحسانا كبيرا من المواطنين الذين قاموا بمشاركتها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

204 محاضر تموينية.. محافظ المنوفية: ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر

إطلاق فعاليات الأسبوع المائى تحت شعار «كل نقطة بتفرق» في المنوفية

وفي تمام الساعة السادسة توافد العشرات من أبناء مركز الباجور للمشاركة في حفل زفاف نورا وشهاب أبناء دار ملك الملوك للأيتام، حيث شارك العشرات في زفة العروسين من أمام الدار التي سكنوها لسنوات طويلة.

كما توافد العشرات من الأهالي علي أحدي قاعات الافراح بالمدينة لحضور حفل الزفاف وشارك الأهالي العروسين في العديد من فقرات الفرح من رقص وغناء.

فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
فرحة عروسين في المنوفية
حضور حفل زفاف ملك الملوك مواقع التواصل الاجتماع مدينة الباجور محافظة المنوفية المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

ترشيحاتنا

10 درجات مرة واحدة و3 ظواهر جوية.. الشتاء يعود بقوة والأرصاد تحذر

رغم العداوة.. هل تدعو العائلة المالكة الأمير هاري وميجان في حفل التتويج؟

أوبل تعلن أسعار كروس لاند 2023 فى مصر

بعد مشاركة أنجلينا صورة لسيدة المنوفية.. ناس كويسيين وزي الفل

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختفاء طفل في ظروف غامضة بالغربية.. وأسرته: ذهب لتشجيع كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ