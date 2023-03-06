البلد كلها حضرت فرحهم .. قصة يتيمان دعا لحضور حفل زفافهما في المنوفية.. صور

فرحة غير متوقعة وحضور مكثف .. هكذا كان الرد علي دعوة عروسين يتيمين لحضور حفل زفافهما بمدينة الباجور في محافظة المنوفية.

كانت البداية بدعوة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من أحد الشباب يدعو لحضور حفل زفاف شابين من أبناء دار ملك الملوك للأيتام باحدي قاعات مركز الباجور.

لاقت الدعوة استحسانا كبيرا من المواطنين الذين قاموا بمشاركتها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي تمام الساعة السادسة توافد العشرات من أبناء مركز الباجور للمشاركة في حفل زفاف نورا وشهاب أبناء دار ملك الملوك للأيتام، حيث شارك العشرات في زفة العروسين من أمام الدار التي سكنوها لسنوات طويلة.

كما توافد العشرات من الأهالي علي أحدي قاعات الافراح بالمدينة لحضور حفل الزفاف وشارك الأهالي العروسين في العديد من فقرات الفرح من رقص وغناء.

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية

فرحة عروسين في المنوفية