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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الإسباني كارلوس باستور مديرا فنيا لمنتخب كرة اليد

الإسباني خوان كارلوس
الإسباني خوان كارلوس باستور

أعلن عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، التوصل لاتفاق نهائي مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني، خلفا للإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، والذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد المشاركة في بطولة العالم الأخيرة.

ودخل اتحاد كرة اليد في مفاوضات مع عدد كبير من مدربي الصف الأول خلال الفترة الماضية أبرزهم النرويجي جلين سولبرج المدير الفني لمنتخب السويد، وجوردي ريبيرا المدير الفني لمنتخب إسبانيا، والأيسلندي سيجوردسون المدير الفني لمنتخب اليابان.

وأوضح عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن الهدف من البداية كان التعاقد مع مدير فني قوي ويمتلك خبرات كبيرة على مستوى المشاركات الأولمبية والمونديالية، من أجل قيادة الفراعنة نحو منصات التتويج العالمية.

وأضاف أن المفاوضات مع المدير الفني الإسباني كارلوس باستور شهدت جولات عدة، وأنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية وتحديد الأهداف وهو حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، وأن يكون التعاقد لمدة عام ينتهي بنهاية الدورة الأولمبية المقبلة.

وتابع: "نمتلك طموحات كبيرة وهدفنا دائما اعتلاء منصات التتويج، ونعلم جيدا قيمة منتخب مصر ولهذا كان لابد من التعاقد مع مدير فني يليق بسمعة كرة اليد المصرية، وهو ما تحقق بالفعل".

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني الجديد إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء كافة إجراءات التعاقد ومباشرة مهام منصبه الجديد مع منتخب مصر.

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