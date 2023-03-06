شرطة الاحتلال ترد .. الوزير الإسرائيلي المتطرف يكشف عن مخطط لاغتياله

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المتظاهرين ضد خطة الحكومة الخاصة بـ"إصلاح القضاء" بالتخطيط لقتله.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال بن غفير في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن بحوزته معلومات استخبارية تفيد بأن المتظاهرين يخططون لاغتياله هو وسارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضيفا أنهم "يقولون ذلك بصوت عال".

فيما رد مسؤولون في الشرطة على تصريحات بن غفير قائلين إنهم "ليسوا على علم بأي معلومات استخباراتية تشير إلى تهديد بالقتل من قبل متظاهرين ضد الوزير".

من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير "قبل فوات الأوان".

وقال جانتس، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان".

وأضاف: "أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من أداء الخدمة العسكرية، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون وقود رفض الخدمة".

جاء ذلك بعد هجوم شنه بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية"، اليوم، ضد طيارين احتياط أعلنوا أنهم لن يشاركوا في التدريبات، احتجاجًا على خطة تقودها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.