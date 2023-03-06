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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رصف طريق منشأة خشبة -التتالية بالقوصية

رصف طريق منشأة خشبة
رصف طريق منشأة خشبة التتالية بمركز القوصية


قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى إنه جاري رصف طريق منشأة خشبة – التتالية بطول 4.8 كم مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

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وأشار محافظ أسيوط الى اعمال الرصف تتم تحت اشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والتى تتمثل فى إعادة رصف طريق منشأة خشبة وحتى التتالية بطول 4.8 كم وذلك ضمن خطة اعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023 وهو طريق يخدم ويربط قرى منشاة خشبة - التتالية - عرب التتالية وذلك بعد التأكد من عدم وجود أية أعمال توصيل مرافق على الطريق.

 

وأكد أنه تم إدراج الطريق ضمن خطة الرصف لتحقيق التكامل في الخطط حيث يربط بين الطرق الرئيسية لتكوين شبكات طرق بالقرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الفرص الاستثمارية المختلفة بشتى المجالات في إطار سعي الدولة لتوفير وتحسين أكبر قدر من الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم في حياتهم اليومية لافتًا إلى متابعته للاعمال بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط للتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة لاعمال الرصف للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية.

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