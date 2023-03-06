عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الزمالك وغياب الأهلي.. أبرز المعلومات عن كأس العرب للأندية

البطولة العربية
البطولة العربية

يجري الاتحاد العربي لكرة القدم مراسم قرعة كأس العرب للأندية 2023 لدورها التمهيدي الثاني، مساء اليوم الإثنين بفندق هيلتون غرناطة بالعاصمة السعودية الرياض.

وتأهلت عشرة أندية الي بطولة كأس العرب للأندية مباشرة وهي : الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب وبلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي والرجاء المغربي
والاتحاد السعودي والنصر السعودي. 
وتشهد منافسات كأس العرب للأندية مشاركة فريقين من مصر وهما الزمالك باعتباره بطل الدوري النسخة الأخيرة وطلائع الجيش .

ويغيب النادي الأهلي عن منافسات بطولة كأس العرب للأندية بعدما أعلن بشكل رسمي اعتذاره عن المشاركة فى النسخة القادمة. 

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

مباراة الإنقاذ.. قناة مجانية تنقل مواجهة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد يستعرض نظام بطولة كأس العرب للأندية والجوائز المالية  

 

نظام كأس العرب للأندية :

عدد المشاركين: 34 فريقا

تجري تصفيات الدور التمهيدي فى كأس العرب للأندية بين أبطال دوريات بلدان (جيبوتي – جُزر القُمر – الصومال – اليمن) بنظام خروج المغلوب ثم يتأهل البطل إلى الدور الأول

لا يلتقي فريقان فى كأس العرب للأندية من نفس البلد في الدور الأول وفي الدور الثاني تقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

سوف تقام النهائيات بكأس العرب للأندية في السعودية بمدن الطائف، وأبها، والباحة.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بطريقة خروج المغلوب.

هزيلة .. ننشر عقوبات الكاف في مباراة الأهلي والهلال السوداني

ليس الفوز وحده.. 5 مكاسب لـ الأهلي بعد "ثلاثية" القطن الكاميروني| اكتشاف اسمه القندوسي والشباب

البرنامج الزمني لمباريات كأس العرب للأندية 

الدور التمهيدي: من 1 إلى 5 مارس

الدور الأول: من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل

الدور الثاني: من 8 إلى 10 مايو، ومن 29 مايو إلى 7 يونيو

النهائيات في المملكة العربية السعودية: من 20 يوليو إلى 5 أغسطس

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والمقاولون

جوائز الأندية المشاركة فى كأس العرب للأندية 

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

جدول مارس.. بوادر أزمة جديدة بين لجنة المسابقات والأهلي والزمالك

عقوبة جديدة مغلظة .. الكاف يتوعد الهلال السوداني بعد أحداث مباراة الأهلي

المشاركين فى كأس العرب 

34 فريق سيشارك في البطولة العربية وهم :  

الهلال السعودي 
الشباب السعودي
 الاتحاد السعودي
النصر السعودي
الرجاء المغربي 
الوداد المغربي
الجيش الملكي المغربي
الترجي التونسي 
الصفاقسي التونسي
الاتحاد المنستيري التونسي
 الزمالك المصري 
طلائع الجيش المصري
 شباب بلوزداد الجزائري
شبيبة الساورة الجزائري
السد القطري 
قطر القطري
الشرطة العراقي 
القوة الجوية العراقي
الوحدة الإماراتي  
 السيب العماني 
النهضة العماني 
شباب الأردن الأردني 
المحرق البحريني 
 المنامة البحريني
تشرين السوري 
شباب الخليل الفلسطيني 
البرج اللبناني 
 نواذيبو الموريتاني 
 الاتحاد الليبي 
أهلي طرابلس الليبي
الهلال السوداني 
المريخ السوداني
الكويت الكويتي 
فحمان اليمني 

كأس العرب للأندية الاتحاد العربي لكرة القدم الزمالك الوداد المغربي الهلال الترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

موضوعات متعلقة

إطلاق اسم الملك سلمان على النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب للأندية

بعد نجاح نسخة قطر.. فيفا يعلن إقامة بطولة كأس العرب كل عامين

ترشيحاتنا

نعش متوفي يرفض الخروج من المسجد.. حُسن خاتمة أم خرافة؟.. الأزهر يحسم الجدل

القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي | اعرف التردد

بمشاركة الزمالك وغياب الأهلي.. أبرز المعلومات عن كأس العرب للأندية

التضامن: كوادر تدريبية من هيئات التدريس بمشروع مودة للحفاظ على الأسرة المصرية

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

هل يرتدي الأمير هاري الزي العسكري في مراسم تتويج الملك تشارلز؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص.. جديدة وغير تقليدية

رقم صادم ومبلغ خرافي.. سعر تيشيرت هيفاء وهبي يثير الجدل.. شاهد

صانع التاريخ.. 3 مشاهد أثارت إعجاب العالم في احتفال صلاح بلقب هداف ليفربول

بحضور اللواء محمد ربيع.. تنظيم زيارة لأبطال قادرون باختلاف بالجيش الثانى الميدانى

فيديو

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ