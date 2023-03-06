بمشاركة الزمالك وغياب الأهلي.. أبرز المعلومات عن كأس العرب للأندية

يجري الاتحاد العربي لكرة القدم مراسم قرعة كأس العرب للأندية 2023 لدورها التمهيدي الثاني، مساء اليوم الإثنين بفندق هيلتون غرناطة بالعاصمة السعودية الرياض.

وتأهلت عشرة أندية الي بطولة كأس العرب للأندية مباشرة وهي : الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب وبلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي والرجاء المغربي

والاتحاد السعودي والنصر السعودي.

وتشهد منافسات كأس العرب للأندية مشاركة فريقين من مصر وهما الزمالك باعتباره بطل الدوري النسخة الأخيرة وطلائع الجيش .

ويغيب النادي الأهلي عن منافسات بطولة كأس العرب للأندية بعدما أعلن بشكل رسمي اعتذاره عن المشاركة فى النسخة القادمة.

صدى البلد يستعرض نظام بطولة كأس العرب للأندية والجوائز المالية

نظام كأس العرب للأندية :

عدد المشاركين: 34 فريقا

تجري تصفيات الدور التمهيدي فى كأس العرب للأندية بين أبطال دوريات بلدان (جيبوتي – جُزر القُمر – الصومال – اليمن) بنظام خروج المغلوب ثم يتأهل البطل إلى الدور الأول

لا يلتقي فريقان فى كأس العرب للأندية من نفس البلد في الدور الأول وفي الدور الثاني تقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

سوف تقام النهائيات بكأس العرب للأندية في السعودية بمدن الطائف، وأبها، والباحة.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بطريقة خروج المغلوب.

البرنامج الزمني لمباريات كأس العرب للأندية

الدور التمهيدي: من 1 إلى 5 مارس

الدور الأول: من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل

الدور الثاني: من 8 إلى 10 مايو، ومن 29 مايو إلى 7 يونيو

النهائيات في المملكة العربية السعودية: من 20 يوليو إلى 5 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة فى كأس العرب للأندية

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

المشاركين فى كأس العرب

34 فريق سيشارك في البطولة العربية وهم :

الهلال السعودي

الشباب السعودي

الاتحاد السعودي

النصر السعودي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

الجيش الملكي المغربي

الترجي التونسي

الصفاقسي التونسي

الاتحاد المنستيري التونسي

الزمالك المصري

طلائع الجيش المصري

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة الساورة الجزائري

السد القطري

قطر القطري

الشرطة العراقي

القوة الجوية العراقي

الوحدة الإماراتي

السيب العماني

النهضة العماني

شباب الأردن الأردني

المحرق البحريني

المنامة البحريني

تشرين السوري

شباب الخليل الفلسطيني

البرج اللبناني

نواذيبو الموريتاني

الاتحاد الليبي

أهلي طرابلس الليبي

الهلال السوداني

المريخ السوداني

الكويت الكويتي

فحمان اليمني