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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف تعويضات لـ 23 مزارعًا بالعريش والشيخ زويد

اللواء الدكتور محمد
اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

اعلنت مديرية الزراعة محافظة شمال سيناء،  المراقبة العامة للتنمية والتوطين   اسماء ٢٣ مزارعا من  المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش و الشيخ زويد، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

تضمن الكشف  المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 6/3/2023 إلي 21/3/2023 وبيان الكشوف كالآتي : 


مركز العريش   ٣ مزارعين، ٢ مزارع ( ارض وضع يد )  تبدأ باسم جميعان سالمان زايد مسلم   ، وتنتهي باسم / عصام سعيد حسن حسين.

وواحد مزارع ( ارض هيئة )  باسم صباح صلاح عيد أبو ربيع.

٢٠ مزارعا :

وفي مركز الشيخ زويد بلغ عدد المزارعين الذين يستحقوا صرف التعويضات ٢٠ مزارعا ، موزعين كالتالي:

منطقة  الجورة مركز الشيخ زويد، بلغ  عدد المزارعين (7) مزارعين ،  تبدأ باسم / محمد خليف سالمان سلام    ، وتنتهي باسم / محمد سلام عيد جمعة
 

وفي منطقة الشلاق  مركز الشيخ زويد  بلغ عدد المزارعين (6) مزارعين تبدأ باسم / صفاء اصبيح نصر سلامة ، وتنتهي باسم شريف خليل حماد سلامة وفي منطقة الخروبة  مركز الشيخ زويد عدد المزارعين (7) مزارعين تبدأ باسم سلمان سليمان سويلم أبو عبيد ، وتنتهي باسم ابراهيم سلمي سليمان هاني.

 

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