العراق يُشارك في اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية

شارك العراق في اجتماع الدورة (159) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفدٍ ترأسه سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة د. أحمد نايف رشيد الدليميّ، وعضوية رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية السيد أسامة مهدي غانم، والوفد المرافق له، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بتاريخ 6/3/2023.

وجرى خلال الاجتماع الإعداد والتحضير للدورة (159) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق 8/3/2023، من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها‪.