ننتمي لمؤسسة كبيرة.. مدرب حرس الحدود يفتح النار على التحكيم

أكد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أنه يتعرض لظلم تحكيمي خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز وكان آخرها أمام فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات المسابقة بعد إلغاء هدف سجله مصطفى زيكو.

وقال أحمد أيوب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هدف مصطفي زيكو لفريقي حرس الحدود أمام سيراميكا، صحيح بشهادة الجميع، ولا أعلم لماذا الحكم رفض احتسابه، وأنا تم حرماني من ثلاث نقاط، أنا أطالب بحقي، لأن أنا كل نقطة مهمة بالنسبة لفريقي، من أجل البقاء في الدوري.

وأضاف:" سجلت هدف صحيح وإلغاءه مؤثر على مسيرة فريق كامل، أنا لو كنت فزت على سيراميكا كنت تخطيت 4 فرق أمامي، أنا لا أشكك في أي حكم ولكن انا تعرضت لظلم تحكيمي أمام فريق سيراميكا، من حكم عاد من إيقاف، نحن نتعرض لظلم تحكيمي وذلك لا يصح معنا نحن فريق ننتمي لمؤسسة كبيرة، ونتعرض للظلم لأننا فريق غير جماهيري.

وتابع:" في مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري، كان لي ركلة جزاء ولم تحتسب، وتعرضت للظلم، ومن المفترض بوجود حكم الفيديو يكون لا يوجد أي ظلم لأي فريق.