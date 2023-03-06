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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة تعوق الرؤية بالوادي الجديد

طقس سيئ
طقس سيئ

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، حالة من الطقس المتقلب  حيث هبت رياح متوسطة ومحملة بالأتربة على المناطق المكشوفة والنائية وتسببت فى حجب الرؤية نسبياً على الطرق السريعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد أن شهدت مدن المحافظة ارتفاعا في درجات الحرارة حيث سجلت العظمى 22 درجة مئوية.

وأعلنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

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ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع حالة الاستعداد وعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتج عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

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