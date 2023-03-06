مواعيد جديدة لحجز شقق وأراضي الإسكان.. تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواعيد الجديدة للحجز الإليكترونى لوحدات الإسكان المتوسط والمتميز (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بعد تأجيلها لنهاية الشهر الجارى.

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم تأجيل الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، نظراً لتحديث الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لبنك التعمير والإسكان، والذى يتم الحجز من خلاله.

مواعيد حجز الوحدات السكنية



وتكون المواعيد الجديدة للحجز كالتالى: يوم الأحد 26 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع جنة، ويوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع سكن مصر

كما تقرر يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز.

مواعيد حجز أراضى الإسكان

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أن المواعيد الجديدة جاءت على النحو التالي:

- أراضي الإسكان الأكثر تميزا يوم 19 مارس.

- أراضي الإسكان المتميز 20 مارس.

- أراضي الإسكان المتميز 21 مارس.

شقق سكن مصر

ويشمل الطرح 8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة".

مساحات الوحدات بالإسكان المتميز



ويشمل الطرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

طرح وحدات سكنية في دار مصر



كما يشمل الطرح 512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة).

وحدات سكنية في جنة



ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، إضافة إلى 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" بمدينة القاهرة الجديدة، وهو أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.

طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية



وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن نظام دفع قيمة الوحدات يبدأ بسداد قيمة جدية الحجز التي تتراوح ما بين 100 ألف جنيه في مشروعي جنة والقطامية جاردنز، و 80 ألف جنيه في “دار مصر”، و70 ألف جنيه في “سكن مصر”، و 60 ألف في الإسكان المتميز.

وأضاف أنه يتم استكمال المقدم لـ 20% من ثمن الوحدة، ثم 10% عند استلام الوحدة، والـ 70% المتبقية، يتم سدادها بأحد أنظمة السداد الآتية:

– الدفع في صورة أقساط لمدة 3 سنوات.

– تقسيط 5 سنوات.

– أو تقسيط على 7 سنوات.