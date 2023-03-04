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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : تأجيل الحجز الإلكتروني لوحدات قطامية جاردنز

دار مصر
دار مصر

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأنه تم تأجيل الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، نظراً لتحديث الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لبنك التعمير والإسكان، والذى يتم الحجز من خلاله.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه كان من المقرر بدء الحجز من غد الأحد 5 مارس، وحتى يوم 16 مارس، وقد تم تأجيل الحجز ليبدأ من يوم 26 مارس الجاري.

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 وتكون المواعيد الجديدة للحجز كالتالى: يوم الأحد 26 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع جنة، ويوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع سكن مصر

 كما تقرر يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز.
 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطامية جاردنز الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية وزير الإسكان مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estete

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