«الصحة» تطلق 134 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال شهر مارس الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 134 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم 5 وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل قرية او منطقة أو مركز داخل المحافظة، مشيراً أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات أسوان و مطروح و البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بكل محافظة من محافظات أسيوط والإسكندرية والجيزة و الدقهلية و الشرقية والغربية والمنيا والوادي الجديد و سوهاج.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات بني سويف والقليوبية والبحيرة، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل بكل محافظة من محافظات القاهرة و دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع "إسماعيل" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية شاملة بكل محافظة من محافظات المنوفية والإسماعيلية وجنوب سيناء، مضيفاً أنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية أخرى بكل محافظة من محافظات الفيوم والأقصر وقنا وكفر الشيخ، وأخيراً سيتم اطلاق قافلة طبية بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بمواقع التواصل الإجتماعي .

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