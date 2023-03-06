الصناعات الغذائية: تدشين أكاديمية تدريبية لتأهيل الراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية؛ اليوم "الاثنين" أعمال النسخة الرابعة من الدورات التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية؛ بمشاركة اكثر من 53 عاملا يمثلون عدد من الشركات التابعة للنقابة العامة.

واستهدفت الدورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم في ضوء قوانين "العمل الجديد" و"التأمينات"؛ حيث شهد اليوم الختامي مناقشة العمال في آليات إجراء المفاوضة الجماعية من واقع القانون.

وقال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر: لدينا رؤية متكاملة حول تدشين أكاديمية للتدريب النقابي والغرض منها تسليح العامل الراغب في الالتحاق بالعمل النقابي بكل وسائل المعرفة؛ مشيرا الي اهمية الدور الذي يقوم به عمال مصر في الوقت الراهن وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية ووقع عليهم دور كبير اثناء وباء كورونا ولم تتوقف عجلة الانتاج.

واضاف؛ انتهينا من تثقيف وتدريب اكثر من 95٪ للجان النقاببة التابعة علي مستوي الشركات والمصانع التابعه للنقابة العامة؛ وحرصنا خلال الدورات الحالية والسابقة الاستماع لوجهات نظر المشاركين.

وتناولت الجلسة الختامية المفاوضة الجماعية فى قانون العمل، وذلك بحضور المستشار محمد عيسي؛ والذي بين أهمية المفاوضة في:

(١) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

(٢) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

(٣) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

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