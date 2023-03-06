عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصناعات الغذائية: تدشين أكاديمية تدريبية لتأهيل الراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية؛ اليوم "الاثنين" أعمال النسخة الرابعة من الدورات التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية؛ بمشاركة اكثر من 53 عاملا يمثلون عدد من الشركات التابعة للنقابة العامة.

واستهدفت الدورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم في ضوء قوانين "العمل الجديد" و"التأمينات"؛ حيث شهد اليوم الختامي مناقشة العمال في آليات إجراء المفاوضة الجماعية من واقع القانون.

وقال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر: لدينا رؤية متكاملة حول تدشين أكاديمية للتدريب النقابي والغرض منها تسليح العامل الراغب في الالتحاق بالعمل النقابي بكل وسائل المعرفة؛ مشيرا الي اهمية الدور الذي يقوم به عمال مصر في الوقت الراهن وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية ووقع عليهم دور كبير اثناء وباء كورونا ولم تتوقف عجلة الانتاج.

واضاف؛ انتهينا من تثقيف وتدريب اكثر من 95٪ للجان النقاببة التابعة علي مستوي الشركات والمصانع التابعه للنقابة العامة؛ وحرصنا خلال الدورات الحالية والسابقة الاستماع لوجهات نظر المشاركين. 

وتناولت الجلسة الختامية المفاوضة الجماعية فى قانون العمل، وذلك بحضور المستشار محمد عيسي؛ والذي بين أهمية المفاوضة في:

(١) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
(٢) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
(٣) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

IMG-20230306-WA0046
IMG-20230306-WA0046
IMG-20230306-WA0047
IMG-20230306-WA0047
IMG-20230306-WA0048
IMG-20230306-WA0048
IMG-20230306-WA0045
IMG-20230306-WA0045
IMG-20230306-WA0039
IMG-20230306-WA0039
النائب خالد عيش النسخة الرابعة من الدورات التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية قانون العمل التأمينات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

السعودية.. إعلان عاجل من المساحة الجيولوجية بشأن تعرض دول الخليج لزلازل مدمرة

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

أستاذ بالبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال مدمر يوم 8 مارس..تفاصيل

ترشيحاتنا

بحضور محافظ القاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف .. مصر تحتفي بـ ليلة النصف من شعبان |صور

البحوث الفلكية: العالم الهولندي ليس متخصصا والكواكب والقمر ليس لهما علاقة بالزلازل

الرئيس التونسي يحذر من يتعمدون تعطيل وتخريب مؤسسات الدولة

هل الزلازل أحد علامات الساعة.. إمام مسجد الحسين يرد على العالم الهولندي.. فيديو

نقيب المهندسين: لن نسمح ببيع أصول النقابة الناجحة تحت أي ضغوط| صور

إمام عاشور يقود تشكيل ميتيلاند أمام أولبورج في الدوري الدنماركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. ضحة على السوشيال ميديا بسبب إطلالة ياسمين رئيس .. شاهد

نتائج متضاربة وجدل علمي.. بدائل السكر تزيد من مخاطر إصابتك بأمراض القلب

اصطدام مروع لسائقي فيراري في إيطاليا.. شاهد السبب

فستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

فيديو

عودة شهادات الـ18%.. موعد تجديدها واستحقاقها| شاهد

بادلها الضحك.. موقف طريف لمعجبة في حفل هاني شاكر.. شاهد

بملامح غريبة.. أحمد السقا يثير الجدل بعد ظهوره فى الكبير 7.. فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ