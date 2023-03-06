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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: العنف السيبراني يؤثر على التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة

صدى البلد

شهدت  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67"، اليوم، الحدث الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة بعنوان "الدول العربية من منظور النوع الاجتماعي: إطلاق نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية ٢٠٣٠". 


واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالتواجد اليوم مع السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الدول المشاركة والمنظمات المختلفة لإطلاق نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية ٢٠٣٠. 


وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية العمل على تسليط الضوء على مخاطر العنف السيبراني والآثار المترتبة عليه خاصة على المرأة والفتاة والناتجة عن التقدم الهائل الذي يشهده قطاع  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وقتنا الحالي.

 
وأضافت رئيسة وفد مصر "أن العنف السيبراني يؤثر بشكل كبير علي التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة والفتاة كما قد يؤدي إلى إحداث ردة في سعى السيدات نحو الوصول إلى مواقع صنع القرار خوفا من انتهاك خصوصيتهن أو الإساءة اليهن ولعائلاتهن"، كما أضافت "أن  هذا العنف يمثل خطرا كبيرا على فتياتنا ويعرضهن للضغوط النفسية كما يعرض حياتهن للخطر  في بعض الأحيان".


كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضد المرأة هي ظاهرة يجب علينا تكثيف الجهود للتصدي لها. 

 

مشيرة إلى أن هناك العديد من أشكال العنف السيبراني من بينها المضايقات الإلكترونية، والتنمر الإلكتروني، والمطاردة والمتابعة، والمواد المستخدمة للانتقام، الرسائل الجنسية، تغيير الصور، والسخرية، والتزييف العميق، وأي شكل من أشكال التخويف والترهيب، فضلا عن انتهاكات الخصوصية، والتهديدات المباشرة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


ودعت الدكتورة مايا مرسي إلى ضرورة أن نتحد جميعا لحماية نسائنا وفتياتنا من نتائج هذا العنف وذلك في ضوء موضوع هذا العام للجنة وضع المرأة حول “الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات”.

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