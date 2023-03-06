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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة صادمة.. أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلي زلزال تركيا

أردوغان يعلن ارتفاع
أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة قتلي زلزال تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى في زلزال تركيا بلغ 46104 قتيلا.

وقال أردوغان في خطابه عقب اجتماع حكومي: "نتيجة الزلازل التي كان مركزها في كهرمان مرعش، لقي 46104 أشخاص حتفهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت تركيا، إنه تم تسجيل 13 ألفا و 753 هزة ارتدادية في أعقاب الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة ووقعت في 6 فبراير بمنطقة كهرمان مرعش.

ووفقا للمعلومات الواردة، تستمر الهزات الارتدادية بعد الزلازل التي وقعت في إلبستان وبازارجيك في 6 فبراير وشعرت بها المقاطعات ال 11 المحيطة.

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وبسبب زلازل كهرمان مرعش، تم تسجيل 13 ألفا و753 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن.

نشاط الهزة الارتدادية مستمر

وحذرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، من أن نشاط الهزات الارتدادية مستمر، مؤكدة أنه لا ينبغي الدخول إلى المباني المتضررة في المنطقة.

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