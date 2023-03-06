ظهور مفاجئ لـ نور ابنة أحمد الزاهر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى، صورة لابنة الفنان أحمد زاهر الطفلة “نور”، وخطفت نور ابنة الفنان أحمد زاهر الأنظار ببراءتها وجمالها الطفولي.

وهو ما علق عليه رواد السوشيال ميديا: "كل بناته قمرات".

شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر زاهر في الصور من كواليس حلقته من برنامج "المجهول"، مرتدياً بدلة بيضاء.

وحرص الفنان أحمد زاهر على حضور العرض الخاص للفيلم اللبنانى "ولا غلطة" بطولة الفنان زياد برجى، والذى تجمعه صداقة به، واصطحاب الفنان أحمد زاهر زوجته هدى وابنتيه ملك وليلى زاهر لمشاهدة العمل.

ووجه الفنان أحمد زاهر التهنئة لأبطال فيلم "ولا غلطة" من بينهم الفنان اللبنانى زياد برجي والفنانة اللبنانية جيسي عبدو، قائلاً: "مجهود كبير وأداء تمثيلى رائع يستحق التقدير وألف مبروك لكل فريق العمل وربنا يكتبلكم النجاح والتوفيق".