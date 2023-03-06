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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة الاحتجاجات..الحكومة الفرنسية ترفع حالة التأهب القصوى

صدى البلد

واصل مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل. وفي الوقت ذاته، أطلقت النقابات الفرنسية الكبرى الجولة السادسة من الإضرابات والاحتجاجات لإصلاح التقاعد غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تكون الجولة السادسة من الإضراب والاحتجاجات كبيرة. ووفقا للرأي العام، ما زال معظم الفرنسيين يعارضون سن التقاعد المؤجل من 62 إلى 64. حسبما ذكر راديو فرنسا.

ومن جانبها، عبرت حكومة ماكرون عن حوار مفتوح واستمرت في تحسين خطة إصلاح التقاعد.

ووفقا لإحصائيات الشرطة الفرنسية، تم الاحتجاج على 1.27 مليون في الشارع في 31 يناير، ومن جانبه، أعلن تحالف النقابات العمالية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتجاج. ووفقا للاتحاد الوطني الفرنسي للصناعة، كان هناك 265 تجمع في فرنسا في 31 يناير.

ومن المتوقع أن يكون نظام النقل الفرنسي "خطيرًا جدًا" غدًا يوم الثلاثاء. السكك الحديدية ذات السرعة العالية، وكذلك مترو الأنفاق السريع على فرنسا هي أيضًا "فوضوية للغاية". يتم فصل السطر 6 والخط 12 من الساعة 5:30 صباحًا إلى 8 مساءً. ولن يتم فتح طرق أخرى في مترو باريس إلا في فترة الذروة. وسيتم إغلاق العديد من المحطات تقريبًا.

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