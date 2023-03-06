عطل كبير يضرب تويتر .. والشركة ترد

تعرضت منصة تويتر Twitter لانقطاع كبير في الخدمة أدت إلى مشكلات في الوصول إلى الروابط ومحتوى الصور والفيديو وعدم القدرة على التغريد.

وأبلغ الآلاف من مستخدمي منصة تويتر عن عدم استطاعتهم الوصول للخدمة من الأساس أو مواجهة عدد من المشكلات المتعلقة في التطبيق، حيث ذهب الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي لأخرى للتعبير عن المشكلة حسبما ذكر Downdetector .

وفقا لوكالة رويترز فإن Downdetector قد أبلغ عن عشرات الآلاف من المستخدمين الذين واجهوا انقطاعا في الخدمة، بما في ذلك الأخطاء الأخطاء الموجودة على النظام الأساسي.

وقام إيلون ماسك بالتغريد بأن تغييرًا بسيطًا في أداة الوصول إلى البيانات على تويتر تسبب في حدوث المشكلة، قائلا : "مجموعة التعليمات البرمجية هشة للغاية بدون سبب وجيه، وستحتاج في النهاية إلى إعادة كتابة كاملة".

وأبلغ NetBlocks إن المشكلة أثرت أيضًا على محتوى الصور والفيديو ، وذلك في سادس انقطاع رئيسي لتويتر في عام 2023 ، مقارنة بثلاثة في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تغريدة أخرى قالت شركة تويتر إن المشكلة قد تم حلها و "يجب أن تسير الأمور كالمعتاد".