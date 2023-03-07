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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس الراعي البلاتيني في الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تشارك جامعة عين شمس اليوم في  النسخة الثانية عشر من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب " EDU Gate"، وذلك تحت  رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وتأتي مشاركة الجامعة بجناحها هذا العام كراع بلاتيني ، بالتعاون مع الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و تحت إشراف الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة والدكتورة ريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع التعليم و الطلاب،  ويقدم جناح جامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن ٦٠ برنامج ،فضلاً عن برامج الدراسات العليا و برامج اللغات .

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و صرّح الدكتور عبد الفتاح سعود أن استمرار مشاركة الجامعة في المعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence " يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية
في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة. 

كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في سوق العمل ، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

وجناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض إيديو جيت يشهد دائما إقبالاً كثيفاً من طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور.

وكان قد أكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أن سيتم تقليص عدد ساعات المحاضرات خلال شهر رمضان وذلك تخفيفا على الطلاب مؤكدا أن تقلصى زمن المحاضرة لا يعنى التخفيف من المقررات الدراسية والمحتوى الدراسى .

وأضاف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعة مستمرة في الأنشطة الطلابية لافتا أنه سيتم تخفيف عدد ساعات المحاضرات الحضورية بالكليات .

وأشار الدكتور محمود المتيني إلي أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي حددها المجلس الاعلي للجامعات منوها أنه سوف يتم خلال شهر رمضان الدمج بين المحاضرات الاونلاين والمحاضرات بالكلية مع التأكد من وصول المعلومة للجميع بالشكل الامثل .

جامعة عين شمس Edu Gate راع بلاتيني الدكتور محمود المتيني الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة البرامج الجديدة نظام الساعات الدولية المعتمدة Jobs Education

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