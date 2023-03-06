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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة أبو العينين الخيرية: نوفر 5 آلاف وجبة بشكل يومي خلال رمضان..فيديو

الحاج مصطفى عزت
الحاج مصطفى عزت

قال الحاج مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن مؤسسة أبو العينين تشارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كل مبادراته.

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وأضاف الحاج مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مبادرة كتف في كتف هي الأكبر بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

 

وأوضح: "مؤسسات النائب محمد أبو العينين ستقدم 200 ألف كرتونة ضمن جهود التحالف الوطني بمبادرة كتف في كتف"، مشيرا: "بناءا على توجيهات الرئيس السيسي مبادرة كتف في كتف تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة سلع غذائية".

 

وأشار الحاج مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية،: "مؤسسة النائب محمد أبو العنين تدعم المطابخ على مستوى الجمهورية لتوفير وجبات خلال شهر رمضان"، موضحا: "مؤسسة أبو العينين توفر 5 آلاف وجبة بشكل يومي خلال شهر رمضان".
 

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