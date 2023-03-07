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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتحدى الطرق الوعرة.. عملاقة دونج فينج الصينية "Warrior MS20" الجديدة |صور

دونج فينج Warrior
دونج فينج Warrior MS20

تواصل شركة دونج فينج عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة Warrior MS20، صاحبة التصميم العملاق والتجهيزات الفنية والتقنية القوية، والتي تحمل تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

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القدرات الفنية للسيارة دونج فينج Warrior MS20

 

تعتمد السيارة دونج فينج Warrior MS20 على محرك سعة 6700 سي سي "تيربو ديزل"، يستطيع ان يضخ قوة اجمالية قدرها 314 حصانا، مع سرعة قصوى تقارب 150 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قدرات الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي سداسي الاداء.

دونج فينج Warrior MS20

تصميم دونج فينج الصينية "Warrior MS20" العملاقة 

 

تأتي المسافة بين محاور العجلات نحو 370 سم، بينما تتمتع بهيكل خارجي يصل طوله إلى 5 امتار و 97 سم، بينما يقدر عرض السيارة بـ 216 سم، مع 215 سم للارتفاع، وترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، بالاضافة إلى عجلات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

دونج فينج Warrior MS20

وتظهر السيارة دونج فينج "Warrior MS20" بمصابيح امامية بتقنية LED، مع ممتصات صدمات أمامية وخلفية، بالاضافة إلى دعامات اعلى منطقة العجلات، وبالناحية الجانبية من السيارة ايضا، مع عواكس ضوئية، وسعة خلفية متعددة الاستخدام، بتصميم يوحي بالصرامة، ومكان خلفي مخصص للعجلة البديلة، واطلالة رياضية فريدة.

دونج فينج Warrior MS20

ودعمت السيارة عملاقة دونج فينج "Warrior MS20" بالعديد من الترقيات ومنها، حساسات ضوء ومطر، ونظام الرؤية الليلية، وكاميرا للمتابعة، مع خاصية بدء التشغيل عن بعد، ومثبت سرعة تكيفي، وحزمة من تقنيات الحماية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية رحبة، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والمعلومات قياسها 12.8 بوصة، ومقاعد من الجلد.

دونج فينج Warrior MS20
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