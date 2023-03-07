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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا رايز موديل 2023 في السعودية .. صور

تويوتا رايز موديل
تويوتا رايز موديل 2023

تعتبر شركة تويوتا واحدة من ابرز مصنعي السيارات حول العالم، والتي تقدم حزمة متنوعة من اصداراتها القوية داخل السوق السعودي، ومنها السيارة الرياضية رايز موديل 2023، التي تنتمي لعائلة الكروس اوفر صغيرة الحجم، حيث تقدم هناك عبر فئتين من التجهيزات وهم XLE و LIMITED.

تويوتا رايز موديل 2023

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محرك السيارة تويوتا رايز موديل 2023

 

تعمل الفئة الاولى XLE بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 87 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، بتقنية الدفع الامامي.

تويوتا رايز موديل 2023

بينما جاءت الفئة الثانية LIMITED بمحرك "تيربو" 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، مع قوة ضخ اجمالية بلغت 97 حصانا، و 140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة CVT اوتوماتيكي الاداء ايضا.

تويوتا رايز موديل 2023

تجهيزات السيارة تويوتا رايز موديل 2023

 

تقدم السيارة تويوتا رايز موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، جنوط ألمنيوم تتراوح بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة تدعم تطبيقات اندرويد اوتو و ابل كار بلاي، وكاميرا خلفية، وحساسات حركة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي.

تويوتا رايز موديل 2023

وتحتوي السيارة تويوتا رايز موديل 2023  على نظام TPWS لمتابعة ضغط الاطارات، والمساعدة في صعود المرتفعات، ونظام VSC للتحكم بالتوازن، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح المانعة للانغلاق، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية، ونظام PWR للتحكم في وضعية القيادة، و نظام VSC الخاص بالتحكم في التوازن.

تويوتا رايز موديل 2023

اسعار تويوتا رايز موديل 2023 في السودية 

 

الفئة الاولى XLE موديل 2023 بسعر يبدأ من 66.240 ريال سعودي.

الفئة الثانية LIMITEDموديل 2023 بسعر يبدا من 72.910 ريال سعودي.

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