اليوم.. وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه «أيلول»

يطرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية، اليوم.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات- عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- برومو أغنية أيلول لـ الفنان وليد توفيق، مشيرة إلى طرحها غدا الثلاثاء 7 مارس.

أحدث أغاني وليد توفيق

في شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو، وتوزيع خالد مشى.

أغاني وليد توفيق

طرح المطرب وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “شايفك العالم بحاله”، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأغنية “شايفك العالم بحاله” التي يغنيها وليد توفيق من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر.