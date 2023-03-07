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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف الملاحة النهرية في أسوان لسوء الأحوال الجوية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجري النيل، من أسوان إلى إدفو شمالا، وأيضا ببحيرة ناصر، وميناء السد العالي؛ نتيجة سوء الأحوال الجوية. 

وكلف اللواء أشرف عطية، بالتحذير- عبر إدارة المرور- والتنبيه على المركبات والسيارات، بالحد من الحركة على الطرق السريعة؛ نتيجة انعدام الرؤية الأفقية، بسبب العاصفة الترابية التي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية، وخاصة أمام حركة المركبات برًّا، والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة في النيل. 

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الأحوال الجوية 

وشدد محافظ أسوان، على عدم السماح بإعادة تشغيل الملاحة النهرية مرة أخرى؛ لحين تحسن الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار.

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