سيارة ملاكي تدهس سيدة بطريق طنطا - المحلة والنيابة تأمر بتشريح جثتها

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ المحلة " بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاه سيدة في العقد السابع من عمرها فى حادث تصادم من سيارة ملاكى حال سيرها فى زفة عروسين، وذلك خلال عبورها الطريق العام امام قرية شبراملكان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

كان اللواء محمد عمار مدير امن الغربية تلقي اخطارا من مامور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى تفيد بمصرع سيدة تدعى فطومه احمد الديب تبلغ من العمر 60 سنة ومقيمة بقرية شبرا ملكان أثر اصطدامها بسيارة فى زفة عروسين، أثناء عبورها الطريق العام .

كما انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال المعاينة المبدئية لموقع الحادث، أن السيدة أثناء عبورها الطريق العام أمام قرية شبراملكان اصطدمت بسيارة ملاكى تسير فى زفة عروسين، نتيجة اصابتها بنزيف داخلى، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.

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