ظهور الراحلة رجاء الجداوي في رمضان بهذا المسلسل.. وبطل العمل يكشف الكواليس

يشارك الفنان محمد عبد الرحمن، في موسم رمضان 2023، بمسلسل “جمجوم وبم بم”، والذي يُعرض لأول مرة على التلفزيون، على قناة MBC مصر؛ بعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على منصة شاهد vip.

ويشهد العمل، ظهورا مميزا للراحلة رجاء الجداوي، كـ"ضيف شرف"، ويحكي عبد الرحمن عن ذلك، قائلا: "رجاء الجداوي كانت فنانة رائعة وجميلة ومُلتزمة، وتحب عملها كثيرًا، فهي فنانة من الدرجة الأولي، والعمل معها كان ممتعًا للغاية، وأضافت كثيرًا للعمل هي وكل ضيوف الشرف الذين تواجدوا معنا، فقد شرفوني جميعًا.

وتحدث عبد الرحمن، عن صعوبات العمل، وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": "المسلسل صعب؛ لأن فكرته جديدة علينا، وهذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها "رعب كوميدي"، فكان الأمر مخاطرة بالنسبة لكل الموجودين في العمل، وكنا نشعر ببعض القلق؛ لأننا نريد أن نخرج شيئًا جيدًا للجمهور.

ويقلد “عبد الرحمن” في العمل، مجموعة مشاهد لأعمال شهيرة، مؤكدا أنهم استأذنوا صناع الأعمال الأصلية.

وقال عن تقليد الأعمال: "تقليدنا لتلك المشاهد؛ دليل كبير على نجاح تلك الأعمال، التي أردنا أن نأخذ منها قليلا، واستعنا بمشاهد لأعمال علامات في السينما المصرية، مثل الفيل الأزرق، و ولاد رزق، إلى جانب أن الجمهور قد يعود لمشاهدة العمل الأصلي؛ حينما يرى مشهدا مقلدا في مسلسلنا، فالنجاح هنا مشترك بيننا.

وتدور أحداث مسلسل "جمجوم وبم بم"؛ حول تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة، ويُشارك محمد عبد الرحمن في بطولة المسلسل، كلا من: محمد سلّام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروث، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، وهو من إخراج إسلام خيري.