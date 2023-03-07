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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع احتياطي الذخيرة.. حرب أوكرانيا تعرض الأمن القومي البريطاني للخطر

بريطانيا
بريطانيا

حذر برلمانيون بريطانيون من أن إعادة بناء مخزون بريطانيا المتضائل من الذخائر بعد الحرب في أوكرانيا قد يستغرق عقدا على الأقل مما يعرض الأمن القومي البريطاني للخطر.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" عن لجنة الدفاع في مجلس العموم أن بريطانيا وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) سمحوا بانخفاض احتياطياتهم من الذخيرة إلى "مستويات خطيرة" في الوقت الذي يسعون فيه إلى إبقاء كييف مزودة بالذخيرة في كفاحها ضد الهجوم الروسي.

وقالت اللجنة إن الطريقة التي تشتري بها الحكومات الغربية أسلحة "غير متناسب للغرض"، وحثت وزارة الدفاع على وضع خطة عمل لتقليص الوقت اللازم لاستعادة مستويات مخزوناتها، بحسب  وكالة الأنباء الألمانية.

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وتابعت أنه "من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفاءها في الناتو سمحوا بتقليص مخزونات الذخيرة إلى مستويات منخفضة بشكل خطير".

وأضافت أنه "في حين أن روسيا تواجه أيضا تناقصا في مخزوناتها، إلا أن الخصوم الآخرين يستطيعون الاحتفاظ بمخزوناتهم وربما زيادتها".

وأوضحت اللجنة "إن عدم قدرة المملكة المتحدة على استعادة مستويات مخزوناتها يعرض للخطر ليس فقط قدرتنا على إعادة تزويد أوكرانيا ولكن أيضا لمواجهة أي تهديد لأمننا".

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