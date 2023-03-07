وكلاء إدارات تعليم أسوان يتابعوا إنتظام سير العملية التعليمية والأنشطة المختلفة

واصل مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان جولاتهم الميدانية لمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم .

وفى هذا الإطار قام صالح عبد النظير وكيل إدارة دراو التعليمية صباح اليوم بمتابعة مدرسة دراو بنين الابتدائية، حيث كرم التلاميذ المشاركين في البرنامج الإذاعي ، كما تابع انتظام الدراسه في الفصول الدراسية وقاعات رياض الاطفال ، مقدماً شكره وتقديره للجميع لتعاونهم البناء للوصول إلى هذا المستوى المتميز والمظهر المشرف للمدرسة.

مظهر مشرف

فيما شهد يسرى جلال وكيل ادارة نصر النوبة التعليمية جانباً من تدريب مديرى ومعلمى المدارس الدامجة على برنامج الدمج التعليمى والتطبيقات التكنولوجية المساعدة حيث أن هذا البرنامج مدته ١٠ ايام على أسبوعين بخمس ساعات تدريبية يومياً حيث بدأت التدريبات أمس الأحد ٢٠٢٣/٣/٥حتى الخميس ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ وذلك تحت إشراف حسن عباس رئيس قسم الدمج والتربية الخاصة بإدارة نصر النوبة التعليمية ، والمدربين الدكتورة عيد عبد الجواد ، والشاذلى زهرى .

بينما حضر عبد السلام عبد اللطيف وكيل إدارة إدفو التعليمية طابور الصباح بمدرسة الإصلاح الصباحى ، واستمع إلى الاذاعة وتحية العلم وبعد جولته فى المدرسة قام بإنذار المدرسة لعدم انضباط العاملين وسوء مستوى النظافة وتم تشكيل لجنة من متابعة الادارة لمتابعة المدرسة.

ثم توجه إلى مدرسة العدوة الاعدادية حيث تفقد الفصول الدراسية ، واطمأن على سير العملية التعليمية بها وأوصى بنظافة المدرسة ، وانتقل إلى مدرسة النصر للفوسفات الاعدادية ليشهد فعاليات (يوم فى حب مصر) للملتقى الرياضى الأول لمدارس الادارة والذى تم فيه تقديم عروض رياضية استعراضية بمشاركة ٢٨ مدرسة من مرحلتى التعليم الابتدائى والاعدادى ، وقد نالت العروض استحسان الحضور .

أنشطة تعليمية

وفى لفتة طيبة قامت بها توجيه التربية الرياضية وإدارة المدرسة بتكريم حسن الرحلاوى مدير الإدارة السابق لوصوله سن التقاعد وتكريم الدكتور محمد حسين مدير عام الادارة بدرع توجيه التربية الرياضية ، ووكيل الإدارة .

وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بافتتاح المعرض الختامى للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وذلك بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الإدارات والأقسام التعليمية المختلفة.