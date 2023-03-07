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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور حفل الأوقاف بليلة النصف من شعبان

حفل ليلة النصف من
حفل ليلة النصف من شعبان بأسوان

فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام السكرتير العام اللواء أشرف فؤاد بحضور فعاليات الإحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن وذلك بحضور الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ مصطفى الغول ، أعقبها كلمة للشيخ حنفى محمود تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

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ليلة النصف من شعبان 

وأكد محمود على أن تحويل القبلة جاء إرضاءاً لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذي أراد أن يخلد ذكرى هذه الواقعة بأن ذكرها في كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارئ ومرتل للقرآن العظيم. 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف حنفى محمود إلى أن مكانة شهر شعبان والذي ترفع فيه جميع الأعمال لرب العزة سبحانه وتعالى لتظهر منزلة هذا الشهر المبارك عند رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم وبعض الفضائل والمنح الألهيه فيه والتي من أهمها ليلة النصف من شعبان والتي تعد من أفضل ليالى التجلى والغفران والعطاء الربانى والدعاء المستجاب. 

وطالب الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة أسوان بضرورة إغتنام هذه الفرصة واستغلال هذه الليلة المباركة في التقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات والطاعات لنيل رضاه سبحانه وتعالى والفوز برحمته ومغفرته التي يطلِّع فيها المولى عز وجل على عباده فيغفر لكل المستغفرين ويرحم ويعفو عن كل متوسل وراجى لعفوه ورضوانه عز وجل.

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احتفالات دينية

وقام وكيل وزارة أوقاف أسوان الشيخ حنفى محمود بالدعاء لمصرنا الحبيبة ، والتأكيد على وحدة الصف والإستقرار الدائم لوطننا الغالى مصر . 

وأختتمت فعاليات الاحتفال بليلة النصف من شعبان بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ مصطفى الغول تناولت مدح رسولنا الكريم، ومكانته عند رب العزة سبحانه، بالإضافة إلى فضل الصلاة والسلام عليه.

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