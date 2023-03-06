محافظ أسوان: 150 ألف جنيه مكافأة للقائمين على المعرض الختامي للأنشطة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بافتتاح المعرض الختامى للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وذلك بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الإدارات والأقسام التعليمية المختلفة.

وخلال تفقده لأقسام المعرض قرر اللواء أشرف عطية صرف مكافأة وحوافز تشجيعية ١٠٠ ألف جنيه للقائمين على تنظيم المعرض ، كما قدم المحافظ الشكر والتقدير للأكاديمية العربية لدورها الفعال فى دعم وتنظيم قاعة "رواق الخير" لتوفير الأحذية والملابس الجاهزة (ملابس عيد الفطر) بقيمة ٥٠ ألف جنيه لعدد ١٠٠ من أبنائنا التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية وذلك للمساهمة فى دعم ومساندة الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ونجوع (حياة كريمة) .

الأنشطة التربوية

محافظ أسوان يفتتح معرض الأنشطة المتنوعة

كما أشاد اللواء أشرف عطية بمستوى المنتجات التى تعبر عن قيم الوطنية والولاء والإنتماء والأفكار المبدعة والرؤى خارج الصندوق المقدمة من جميع الطلاب المشاركين بالمعرض، مشيرًا إلى ضرورة تقديم كافة أوجه المتابعة والرعاية المطلوبة لاستثمار إمكانيات وطاقات أبنائنا الطلاب وتوجيهها للطريق السليم من أجل ضمان التنشئة السليمة لهم وخلق شخصية قيادية قادرة على الإبتكار والإبداع وخدمة وتنمية مجتمعها المحيط بالشكل المطلوب .

وقد حرص محافظ أسوان على تكريم الطلاب المتفوقين والقائمين على تنظيم المعرض ، ومن جانبه أكد عبد الكريم لطفى بأن المعرض الختامى يشارك فيه عدد 240 من المعلمين والطلاب والتلاميذ بمختلف الإدارات التعليمية .

المعارض

محافظ أسوان يفتتح معرض الأنشطة المتنوعة

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن المعرض يضم أحد عشر نشاطاً بأقسامها ومجالاتها المختلفة والمتنوعة بين التربية الفنية والمدرسة المنتجة والتربية الزراعية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والدراسات الإجتماعية والصحافة المدرسية والتربية الرياضية والكشافة، بالإضافة إلى العروض الرياضية والموسيقية والفنية والاستعراضية المتنوعة.

وكان قد تقدم عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل وأرق التهانى القلبية إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية بقيادة أسماء أبو الحمد مدير الوحدة لتميزهم ورفع اسم المديرية عالياً فى مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية.