تفاصيل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفيرة مرفت التلاوي، رئيس مجلس الأمناء، السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان والعديد من نجوم الفن وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي التي قدمت التحية لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان وأهالي أسوان ، وأشارت إلى أهمية هذا المهرجان في طرح النقاش حول الأفلام التي تتناول قضايا المرأة أو تعبر عن إبداعها.

أفلام المرأة

وقالت جاسمين طه: “لقد مرت سبع سنوات من المهرجان من النجاح والتألق. سينما من كل أنحاء العالم تعبر عن قضايا المرأة أو إبداع المرأة”.

وشهد الحفل استعراض للأفلام المشاركة في المهرجان وعددها ٦١ فيلما من خمس قارات، سواء الأفلام الطويلة او القصيرة والتسجيلية والتحريك التي تشارك في مسابقات المهرجان المختلفة.

وقالت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني: "منذ سبع سنوات بدأت رحلة هذا المهرجان الذي بدا من اللحظة الأولى أنه ليس مهماً فقط، ولكن بالأحرى مهموماً بالمرأة وأحلامها وطموحاتها، حاضرها ومستقبلها، وعبر سبع سنوات استطاع أن يضع لنفسه مكانه متميزة بين المهرجانات المصرية، راصداً ومتبنياً ومحتوياً ليس فقط الشغف النسوي بعالم السينما، ولكنه دشن نفسه كنافذة ترسم ملامح عوالم المرأة المصرية والعربية، وتطل على أحدث الإصدارات العالمية المعنية بهذه النوعية من الأفلام عبر برامجه المختلفة ودروسه الفليمية.

وتابعت، لقد زاد من ثراء هذا المحفل وثقله اعتناءه بقضايا تمكين المرأة في صعيد مصر، من خلال منتدى "نوت"، الذي أصبح منبراً للحوار بين نساء الجنوب وضيوف المهرجان من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن في هذا المكان وفي العام الماضي اعتلت فتاة صغيرة من صعيد مصر هذه المنصة، لتحصد جائزة عن أول أفلامها كنتاج لإحدى ورش المهرجان، وهي لقطة كافية للتدليل على جهود القائمين على المهرجان ووعيهم بالدور الذي أخذوه على عاتقهم.

أنشطة ثقافية

وشددت وزيرة الثقافة، على أنه إذا كان التاريخ الذي بدأ حكايته من هنا، ومجدت جدارياته الفرعونية دور المرأة في مصر القديمة، فالحاضر يشهد أن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها الحفاظ على حقوق المرأة بل وتقدر جهودها ودورها وتدعيم حضورها في كل المجالات.

وأشارت إلى أننا نفتتح اليوم النسخة السابعة من هذا المهرجان وهو الرقم الذي يرمز لأفكار المثالية والإيجابية وقوة التأثير في مصر القديمة، وتمنت أن تحمل هذه الدورة كل إرهاصات هذا الرقم وما يعنيه من أحلام وطموحات تليق بعظمة هذه الحضارة وعراقة هذه الصناعة.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.. أرحب بكم في أرض الذهب والفنون والثقافة والتراث . ارض أسوان الطيبة التي يسعدها حضوركم . وسط تراثها التاريخي والحضاري داخل معابدها ومعالمها السياحية ليضيف زخما كبيرا الحياة الثقافية في اسوان، خاصة انه يتواكب مع مهرجان اسوان للثقافة الفنون .

وقال إنه سعيد بأن هذه الجهود تتجه نحو أسوان واحة الأمن والأمان والقيام بتنفيذ مشروع الهوية البصرية مع عروس المشاتي التي يعتبرها استديو مفتوح لتصوير الأفلام في طبيعتها الخلابة . وشكر تقديم هذه الدورة بطريقة رائعة وناجحة مثل الدورات السابقة.

فيما قال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إن فريق المهرجان تشكل منذ سبع سنوات .واستطاع أن يقدم لجمهور أسوان وأهل أسوان العديد من الأفلام والفاعلين والورش التي بدأت منذ سبع سنين وأنتجت ١١ فيلما هذا العام صنعها أبناء أسوان ، وبدأت أفلام ورش المهرجان منذ سنتين تشارك في مهرجانات دولية خارج مصر . وقدم عبد الخالق الشكر لكل داعمي المهرجان ومن بينهم وزارة الثقافة ووزارة التضامن وزارة السياحة.

وأضافت د. عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء ومدير منتدى نوت إن تدشين الدورة السابعة من المهرجان يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فتحية لنساء العالم ونساء مصر وقالت ان منتدى نوت بدأ بنساء أسوان، وازدهرت بهم وقدم قضاياهم بطريقة حوارية ، فتحية لنساء أسوان ، وقدمت الشكر أيضا لعدد من الداعمين للمهرجان ومنهم شركة نيو ستار وشركة بركة والمركز القومي للسينما ومحمد الصغير وكل من دعموا المهرجان .

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، أن الدورة السابعة تضم برنامجا متنوعا بين الأفلام الطويلة والقصيرة، وأضاف: لأول مرة منذ فترة لا نجد صعوبة في مشاركة الافلام المصرية فلدينا فيلمان . وأوضح أن الدورة السابعة فيها أكثر من ملمح مهم يؤكد تميز هذه الدورة بين العروض العالمية الأولى وبين العروض الأفريقية والأورومتوسطية الأولى.

وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوي ، رئيس مجلس الأمناء ، إنها سعيدة بنجاح المهرجان في وصول دورته السابعة في مدينة أسوان التي تحبها، وتوجهت بالشكر لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان وحرمه وسفير الاتحاد الأوربي . وقالت : تجلس بجواري نبيلة عبيد الفنانة التي أثرت بفنها بشكل كبير، فتحية للقوى الناعمة التي استطاعت أن تلعب دورا مهما في تقديم قضايا المرأة للجمهور.

وأكدت الإعلامية جاسمين طه زكي أنه مع انطلاق برنامج الدوم الذي تتبناه الشركة المتحدة و يخرج المواهب معنا اليوم من بنات أسوان فتاة شاركت في المسابقة لكنها لم تنجح ورغم ذلك فبرنامج الدوم يتبناها . ونحن نحيي المواهب الشابة في المهرجان .

وقدمت إسراء مصطفى قدمتها في السفيرة عزيزة. وشكرت إسراء المهرجان على دعمها وقالت إن دور المرأة في السينما يعكس دورها في الواقع خصوصا ان سيدة تدعم سيدة أخرى ، وقالت : هنا نشعر بالتهميش ، يجب ان ننزل القاهرة حتى نظهر، وقدمت الشكر للشركة المتحدة وبرنامج دوم الذي دعمها.

وقالت مها صبري ان هيئة بلان تعمل على تمكين المرأة والفتيات وطرح قضاياهم تعزيز حقوق الطفل والمساواة ، التغيير الإيجابي للمجتمعات مرهون بواقع المرأة . هناك تحديات تواجه النساء لكونهن نساء لكن نؤمن بقدراتهن لتجاوز كل العقبات وتحقيق كل ما يريدن.

وشكرت المهرجان على إنشاء مدرسة كادر في ورش التدريب لصناعة الأفلام القصيرة في الجنوب على يد الفتيات . الأطفال الشباب لاكتساب المعارف والفنون .

وقالت إنه تم انتاج فيلم عيد ميلاد سارة لمعالجة قضية ختان الاناث والفيلم بالشراكة بين هيئة بلان انترناشيونال والمجلس القومي للمرأة .

وقال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر ان أهمية المهرجان تكمن في طرح قضايا المرأة باعتباره يعبر عن قضايا اجتماعية متنوعة، وهو أمر مهم يدعم رسالة المجتمع المدني ويوصلها للجمهور عبر الفن، وان الاتحاد الاوربي يشجع دائما هذا المهرجان والورش التي يقيمها لصناعة الأفلام، كما يدعم الاتحاد مسابقة الاورومتوسطي كنوع من التشجيع لدور السينما في تقديم القضايا الاجتماعية المختلفة خاصة قضايا المرأة . وفي النهاية قال برجر أتمنى دائما التوفيق لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وأن تكلل جهوده دائما بالنجاح.

وفي رسالة مسجلة قالت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انها تشكر وزيرة الثقافة على الشراكة في هذا المهرجان مع المجتمع المدني من خلال مسابقة أفلام ذات أثر ، بالإضافة للأفلام هناك ندوة لمناقشة أهمية الدراما في طرح ومعالجة القضايا الاجتماعية وقضايا المرأة .

وقامت النجمة بشرى بتقديم النجمة نبيلة عبيد التي أعربت عن سعادتها الغامرة قائلة: مبسوطة قوى أن بين أهل أسوان وجمهور السينما .

كما قدمت الفنانة نجلاء بدر تكريم الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين ، وتوجهت بالشكر لأهل أسوان وإدارة المهرجان ونجاحه المميز واستكملت حديثها قائلة: أعشق السينما وأتمنى أن تعود لسابق عهدها فالسينما حالة وليست مجرد فن فجماليات الفيلم لن تظهر الا على شاشة السينما وأتمني أن تعود البرامج السينمائية والموسيقية والمسرحية للتليفزيون المصري وهذه مهمة الجيل الجديد اللي بيعمل هنا .

كما قامت الفنانة شيري عادل بتقديم المخرجة الهولندية ميما دي يونج والتي أكدت أن المهرجان يمثل القوة الحقيقة للانحياز للمرأة وقضاياها وإظهار جمالها وقوتها في الوقت نفسه.

وتوجهت النجمة السورية سوزان نجم الدين بالشكر لمصر على وقوفها مع سوريا في أزمة الزلزال وقدمت سلمى بكار المخرجة والمبدعة التونسية الكبيرة لاستلام جائزتها وعبرت عن سعادتها قائلة: سعدت جدا عندما علمت أنني سآتي إلى مصر والى أسوان للتكريم في دورة هذا العام من المهرجان.

وأعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن تكريم النجمة الإسبانية كوكا سكريبانو التي شكرت مهرجان أسوان على هذا التكريم.

وشهد حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى السابع لافلام المرأة قيام الفنانة بشرى بتسليم الفنانة نبيلة عبيد درع تكريمها فى المهرجان.

وأعربت نبيلة عبيد عن سعادتها بذلك التكريم، واكتفت بتعبيرها عن السعادة، كما رحبت بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي سلمتها الجائزة مع إدارة مهرجان أسوان.

وسبق وأن تحدثت الفنانة نبيلة عبيد، عن تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وقالت: أنا مبسوطة جداً لأن التكريم جالي في الوقت المناسب، والمهرجان ده مخصوص للمرأة وبيقدم كل قضايا المرأة وأنا أكتر واحدة قدمت قضايا المرأة وأنا سعيدة.

وأضافت نبيلة عبيد: أنا قدمت قضايا كتير عملت أكتر من 90 فيلم كلهم عن المرأة، معتقدش إن لسه فيه قضايا مقدمتهاش عن المرأة.

واختتمت الفنانة نبيلة عبيد حديثها مؤكدة أن الجمهور حتى الآن يحب عفويتها في اللقاءات التليفزيونية، وأن الجمهور بيحب عفويتي لأني طبيعية.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير روائي وتسجيلي ورسوم متحركة حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وكان قد توافد نجوم الفن إلى حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى، لأفلام المرأة والذى تقام فعالياته فى الفترة من 5 مارس حتى 10 من نفس الشهر، حيث حضر المخرج محمد حمدى، الإعلامية بوسى شلبي، الإعلامية جاسمين طه، رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، مدير المهرجان حسن أبو العلا، بجانب عدد من أعضاء لجان التحكيم.

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