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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الفنانة نبيلة عبيد فى مهرجان أسوان الدولى السابع لافلام المرأة

تكريم الفنانة نبيلة
تكريم الفنانة نبيلة عبيد بمهرجان أسوان الدولى لافلام المرأة

شهد حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى السابع لافلام المرأة قيام الفنانة بشرى بتسليم الفنانة نبيلة عبيد درع تكريمها فى المهرجان.

وأعربت نبيلة عبيد عن سعادتها بذلك التكريم، واكتفت بتعبيرها عن السعادة، كما رحبت بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي سلمتها الجائزة مع إدارة مهرجان أسوان.

انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

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نبيلة عبيد 

وسبق وأن تحدثت الفنانة نبيلة عبيد، عن تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وقالت: أنا مبسوطة جداً لأن التكريم جالي في الوقت المناسب، والمهرجان ده مخصوص للمرأة وبيقدم كل قضايا المرأة وأنا أكتر واحدة قدمت قضايا المرأة وأنا سعيدة.

وأضافت نبيلة عبيد: أنا قدمت قضايا كتير عملت أكتر من 90 فيلم كلهم عن المرأة، معتقدش إن لسه فيه قضايا مقدمتهاش عن المرأة.

واختتمت الفنانة نبيلة عبيد حديثها مؤكدة أن الجمهور حتى الآن يحب عفويتها في اللقاءات التليفزيونية، وأن الجمهور بيحب عفويتي لأني طبيعية.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير روائي وتسجيلي ورسوم متحركة حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش. 

الليلة.. انطلاق الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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افلام المرأة 

وكان قد توافد نجوم الفن إلى حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى، لأفلام المرأة والذى تقام فعالياته فى الفترة من 5 مارس حتى 10 من نفس الشهر، حيث حضر المخرج محمد حمدى، الإعلامية بوسى شلبي، الإعلامية جاسمين طه، رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، مدير المهرجان حسن أبو العلا، بجانب عدد من أعضاء لجان التحكيم. 

وتقدم حفلي افتتاح والختام الإعلامية جاسمين طه زكي، تصميم الديكور د. سمير شاهين، هندسة صوت وإضاءة هاني نصيف وأمير وديع، إخراج مسرحي أيمن مصطفى وإخراج تليفزيوني محمد أسامة، وتقوم قناة الحياة بالتغطية الحصرية للحفل والتغطية اليومية لكافة الفعاليات. 

وتكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد والإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، واختارت ادارة المهرجان الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة - Sarah’s Birthday" ليعرض عقب حفل الافتتاح في عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

https://fb.watch/j4Ms53IGJt/

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