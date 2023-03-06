تكريم وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بتعليم أسوان

تقدم عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل وأرق التهانى القلبية إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية بقيادة أسماء أبو الحمد مدير الوحدة لتميزهم ورفع اسم المديرية عالياً فى مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية.

وتم تكريم المديرية ممثلة فى أسماء محمد أبو الحمد رئيس الوحدة بالمديرية ، والدكتور محمد السيد أبو المجد منسق الوحدة بإدارة ادفو حيث تسلما شهادات منسقى الإدارات النشطة وهم سهى محمد شكر منسق إدارة أسوان ، وصباح محمود عبد الرحيم منسق إدارة دراو ، بجانب نجاه على بخيت منسق إدارة كوم امبو وذلك من قِبل الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير " وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان " بقيادة الدكتور محمد حسن عثمان رئيس الوحدة تقديراً للجهد المبذول فى جميع الأعمال والأنشطة حول قضايا النوع الاجتماعى وغيرها.

وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان

وتم تكريمهم كذلك من قبل الدكتورة جاسمين سامى مدير فريق العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "مشروع اسرة" ، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للصحة الإنجابية بوزارة الصحة والسكان ، والدكتورة منة وحيد متخصص صحة انجابية بوزارة الصحة والسكان وذلك تقديراً لدورهم البارز فى الوحدة وكافة الأنشطة التعليمية المتعلقة بالصحة والسكان .

وفى نفس الإتجاه تم تكريم أسماء أبو الحمد من قِبل الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وذلك للمشاركة المتميزة لمديرية التربية والتعليم بأسوان ، فى برنامج التلاحم والتماسك الاجتماعى ، وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية تقديراً لجهده فى متابعة كافة أنشطة الوحدة، للوصول إلى هذا المستوى المتميز.

أنشطة تعليمية

وكان قد استقبل عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم فريق تدريب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكون من محمد بسيونى ، وأحمد جاد ، وأحمد طعيمة ، وعلى الشحات ، ومروة سيد ، بحضور توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى ، وحسين إبراهيم مدير إدارة التدريب وذلك لمناقشة آليات التدريبات التى تستهدف عدد من المعلمين.

ويأتى ذلك في إطار التنسيق لتفعيل أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والإدارة المركزية للتنمية المجتمعية ، ومحافظة أسوان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدريبات تأتى ضمن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته لخلق فرص عمل فى هذا المجال، حيث سيتم تدريب المعلمين على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في التدريس أونلاين.