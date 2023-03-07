ضبط راكب بحوزته سلاحا ناريا وآخر يحمل مأكولات بها مخدرات في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام راكبا أجنبيا من أصل عربي بحوزته طبنجة، وراكبا آخر أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية من المأكولات المشبعة بالمخدرات.

الحالة الأولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون سلاح ناري وسط الحقائب.

قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط سلاح ناري من معدن أصفر اللون يشتبه ان يكون معدن الذهب قام احمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك بالعرض علي ادارة الحماية المدنية بالمطار والذي أفاد تقريرها بأنه مسدس عيار ٤٥ محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول حيث تم ضبط كمية من المأكولات المشبعة بمخدر CBD داخل ٢١ كيس، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مرسي مأمور الجمرك و خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول كما امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.