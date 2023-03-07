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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمير تميم يصدر مرسوما يتشكيل الحكومة القطرية الجديد

قطر
قطر

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  اليوم، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء القطري  على النحو التالي:  الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ، وزيرا للخارجية و الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

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كما تضمن التشكيل الجديد  الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني ، وزيرا للداخلية وعلي بن أحمد الكواري ، وزيرا للمالية و جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيرا للمواصلات و صلاح بن غانم العلي ، وزيرا للرياضة والشباب .

كما تم تعين كلا من :  الدكتورة حنان بنت محمد الكواري ، وزيرا للصحة العامة والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيرا للبلدية وسعد بن شريدة الكعبي ، وزيرا للدولة لشؤون الطاقة ، عضوا بمجلس الوزراء وغانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيرا للتجارة والصناعة.

كما شملت قرارات التعين ايضا بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيرا للثقافة و مسعود بن محمد العامري ، وزيرا للعدل و الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيرا للبيئة والتغير المناخي و الدكتور  علي بن سعيد بن صميخ المري ، وزيرا للعمل ومحمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مريم بنت علي بن ناصر المسند ، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة وكذلك محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضوا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. 

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