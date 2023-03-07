ضبط 1600 لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية على المخابز والأسواق بحوش عيسى أسفرت عن ضبط :

- أحد مخازن الدقيق البلدى لوجود عجز في وزن الشيكارة الواحدة بمقدار 550 جراما.

- 1600 لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء.

- 7 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.