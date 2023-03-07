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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1600 لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بالبحيرة

ضبط 1600 لتر سولار
ضبط 1600 لتر سولار قبل تهريبهم بالسوق السوداء بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف  سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية على المخابز والأسواق بحوش عيسى أسفرت عن ضبط :

- أحد مخازن الدقيق البلدى لوجود عجز في وزن الشيكارة الواحدة بمقدار 550 جراما.

- 1600 لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء.

- 7 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

محافظة البحيرة الرقابة التموينية حملة تموينية مديرية التموين السوق السودا الأسواق والمخابز حملات التموين ضبط الأسعار

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