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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان

الصور الأولى لجهود
الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان

نستكمل عرض الصور الأولى للبحث عن جثامين 6 أشخاص تعرضت الفلوكة التى يستقلونها للغرق فى مياه نهر النيل بأسوان

وكان قد شهد مجرى نهر النيل مساء أمس الاثنين وقوع حادث غرق لفلوكة كان يستقلها 7 أشخاص .

وكلف اللواء أشرف عطية الجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية بتكثيف جهودهم حيث تم إنتشال شخص، وهو على قيد الحياة، فيما يتم التكاتف وتكثيف البحث لانتشال الـ 6 أشخاص بينهم طفلين على الرغم من ظروف الطقس الصعبة. 

 

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حوادث متفرقة

الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان

وكانت قد نجحت قوات الإنقاذ النهرى أسوان صباح اليوم الثلاثاء فى انتشال جثة طفل من المفقودين فى حادث غرق "قارب" فى نهر النيل، بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة بأسوان. 

وتكثف الجهات المختصة جهودها لإنتشال جثامين باقى الغرقى حيث تبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل يدعى "نعمان عبد الرحمن فتحى" ، وتم العثور على جثة الطفل بمنطقة العطوانى بمركز إدفو ، وجار البحث عن باقى المفقودين الآخرين وهم "أشرف حسن الزاكى 35 سنة،  من قرية امبركاب، وابنه حسن 5 سنوات، ويسرى حسن محمد والشهرة عمرو من قرية امبركاب، وعبد الرحمن فتحى 30 سنة، والذى تم العثور على جثة نجله "نعمان"،  ومحمد عبدالقادر غلاب 36 سنة".

الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان
الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان
الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان
الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان
الصور الأولى لجهود البحث عن غرقى فلوكة بنيل أسوان
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