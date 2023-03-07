رسالة شديدة اللهجة من سيف زاهر إلى فيريرا قبل مباراة الزمالك والترجي

علق الإعلامي سيف زاهر، على تصريحات البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي التونسي، في بطولة الدوري أبطال أفريقيا.

ويتلقي الزمالك والترجي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.



وأضاف زاهر، في تصريحات عبر برنامجه “ملعب أون تايم”، المُذاع بقناة “أون تايم سبورتس1”: “فيريرا بيدور في نقط كلها مش موجودة، وبيقول حاجات ملهاش علاقة بالموضوع (الحكم، الجمهور، الملعب)، الزمالك فنيًا بعيد عن المنتظر منه، هناك أزمة فنية في الزمالك”.



وأكمل سيف زاهر: “أنا بتكلم بإحساس جمهور الزمالك ومحبي نادي لزمالك، الزملكاوية يشعرون أن فيريرا، معندوش جديد ومبقاش قادر، بقالنا ماتشات كتيرة منتظرين (الريمونتادا) وعودة الزمالك، ولكن واضح أن هناك أزمة سواء داخل غرفة خلع الملايس أو اللاعبين مع بعض أو أزمة نفسية”.

وأتم سيف زاهر، تصريحاته قائلاً: “فيريرا، لازم يركز وياخد القرار، إذا شعر أنه غير قادر على استكمال مشواره مع القلعة البيضاء، يتقدم باستقالته”.