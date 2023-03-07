ارتفاع عدد مصابى حادث تصادم سيارتين في أسوان لـ17 حالة

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل بنجع الشديدة بقرية أبو الريش في مدينة أسوان مساء اليوم الثلاثاء إلى 17 حالة إصابة بدلاً من 13 مصابا وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

كانت غرفة عمليات النجدة في أسوان تلقت اخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل عند نجع الشديدة بقرية أبو الريش التابعة لدائرة المدينة مما أسفر عن إصابة 13 شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.