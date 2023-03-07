مفاجأة بشأن مفاوضات باريس سان جيرمان مع محمد صلاح

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، موقف نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: موقع :90min الإنجليزي: محمد صلاح خارج اهتمامات باريس جيرمان في الصيف المقبل، بسبب تقدم السن وكسر حاجز الثلاثين"



يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي في شهر يوليو الماضي حتى 30 يونيو من عام 2025.



وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، برصيد 129 هدفا، بعد تسجيل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، ليتجاوز أسطورة الريدز روبي فاولر صاحب الـ 128 هدفا.