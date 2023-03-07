موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع منافسه صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة القادمة للمارد الأحمر والتي ستكون ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تقام المباراة في جنوب إفريقيا، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من البطولة القارية.



وفاز الأهلي، على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بالجولة الـ 17 المؤجلة لبطولة الدوري المصري، ليواصل صدارته في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 44.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا:



وتقام مباراة الاهلي وصن داونز يوم السبت 11 مارس 2023، في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا برصيد 4 نقاط خلف المتصدر الهلال السوداني بـ 9 نقاط ويأتي المركز الثاني صن داونز بـ 7 نقاط ويتذيل الترتيب القطن بدون نقاط.