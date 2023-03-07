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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم ولاية مكسيكية: مقتل أمريكيين اثنين من أصل 4 مختطفين في البلاد

المكسيك
المكسيك

أعلن حاكم ولاية "تاماوليباس" المكسيكية أميريكو فياريال أنايا، اليوم الثلاثاء، العثور على مواطنين أمريكيين اثنين من أصل 4 اختطفوا في المكسيك يوم الجمعة الماضية مقتولين، بينما تم العثور على الاثنين الآخرين أحياء.

وأضاف أنايا، حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، أن أفراد الأمن وخدمات الإسعاف يتعاملون مع الوضع ويوفرون الدعم الطبي اللازم للناجين.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، فإن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.

وأضافت السفارة أنه بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك، أطلق مسلحون مجهولون النار على ركاب المركبة، مشيرة إلى أن المسلحين اقتادوا المواطنين الأمريكيين الأربعة إلى مركبة أخرى وفروا معهم من الموقع.
 

حاكم ولاية تاماوليباس المكسيك المواطنين الأمريكيين ولاية تاماوليباس

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