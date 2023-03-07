ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الفوز عزز به الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 32 في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأحرز معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء، ويعتبر الهدف الأسرع للأهلي في الدوري هذا الموسم.

وسجل الهدف الثاني للأهلي لاعب المقاولون العرب فاروق كابوري في الدقيقة 21 من زمن المباراة بعد كرة طولية من مروان ويقابلها محمد هاني وينطلق بالكرة ويصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتصطدم في مدافع المقاولون وتهز شباك الذئاب.

وجاء هدف المقاولون العرب بعد كرة عرضية من اوشايا ويقابلها جون أوكلي برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 44 من زمن المباراة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمقاولون



1- مابولولو (الاتحاد السكندري)، أحمد الشيخ (غزل المحلة) برصيد 9 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو (الزمالك) برصيد 8 أهداف.

3- محمد حمدي زكي(أسوان)، رزقي حمرون (فاركو) برصيد 7 أهداف.

4- رمضان صبحي (بيراميدز) أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، رفيق كابو (إنبي) برصيد 6 أهداف.

5- جون أوكولي وجوزيف أوشايا وعبد الرحمن خالد (المقاولون)، محمد شريف (الأهلي)، مصطفي فتحي (بيراميدز)، مصطفى عبد الرؤوف (حرس الحدود)، كريم بامبو (البنك الأهلي)، حسام حسن (سموحة)، محمد حمدي زكي (أسوان)، مروان حمدي (المصري)، سمير فكري (الداخلية) برصيد 5 أهداف.